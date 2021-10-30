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Вовк обратилась к дочери Игоря Кириллова

Ирина Лебедева
41 минуту назад

Ангелина Вовк, известная телеведущая, была в дружеских отношениях с Игорем Кирилловым. Она очень тяжело восприняла весть о кончине коллеги.

Ангелина Михайловна рассказала журналистам «Московского Комсомольца» о том, каким высоким профессионалом был Кириллов. Он пришел работать на телевидение намного раньше остальных членов коллектива и имел непререкаемый авторитет. Кстати, о полете Юрия Гагарина в космос именно Игорь Кириллов первым по телевидению сообщил гражданам СССР и всему миру.

При том, что Кириллов был в своей профессии звездой первой величины, судьба не была особо благосклонна к телеведущему.

«Он испытал в этой жизни много болезненных ударов судьбы: прощание с первой женой, которую проводить в последний путь не пришли родные дети. Исчезновение советского телевидения, когда нас всех, можно сказать, без сожаления выгнали на улицу. И другие удары, наполняющие сердце болью, отчего сердце по ночам ноет и болит. Я думаю, ему было бы сложнее в этот период, когда он остался совершенно один. Если бы не вторая жена Татьяна… Господь ему послал прекрасную женщину», - сказала Вовк.

Ангелина Михайловна волнуется, что родная дочь Кириллова не появится на похоронах отца.

«Я хочу обратиться к его дочери, живущей в Германии, которая не приехала проститься со своей матерью. Я хочу, чтобы она нашла в себе силы и приехала проститься со своим отцом. Родителей дети должны провожать в последний путь», - уверена телеведущая.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Два года был актером Московского театра драмы и комедии (Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении — вначале как помощник режиссера музыкальной редакции, вскоре стал диктором.

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Кириллов вел новости, более 20 лет был диктором программы «Время. Также он был ведущим «Голубого огонька», программы «Песня года» и других мероприятий. В 1990-е годы Кириллов вел программы «Взгляд», «Экслибрис», «Телескоп». До конца жизни оставался диктором Первого канала.

Шоу-бизнес,Видео,Игорь Кириллов,Анна Шатилова,Ангелина Вовк,Юрий Гагарин,Московский комсомолец,Деловая газета "Взгляд",
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