«Он испытал в этой жизни много болезненных ударов судьбы: прощание с первой женой, которую проводить в последний путь не пришли родные дети. Исчезновение советского телевидения, когда нас всех, можно сказать, без сожаления выгнали на улицу. И другие удары, наполняющие сердце болью, отчего сердце по ночам ноет и болит. Я думаю, ему было бы сложнее в этот период, когда он остался совершенно один. Если бы не вторая жена Татьяна… Господь ему послал прекрасную женщину», - сказала Вовк.