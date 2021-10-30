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«Роды – это адский ад»: Собчак рассказала о своей беременности

Ирина Лебедева
19 минут назад

Ксения Собчак дала интервью блогеру Иде Галич для ее YouTube-шоу «Есть вопросики», где рассказала о своей семейной жизни и, в том числе, о том, как проходили у нее беременность и роды. Телезвезда призналась, что ей было очень нелегко, и она полагает, что женщины, рассказывающие, что этит период – самое лучшее в их жизни, попросту говорят неправду. Об этом пишет «Комсомольская Правда»

«Роды – это адский ад»: Собчак рассказала о своей беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые месяцы «интересного положения» Ксения едва вставала с постели. Почти ежедневно ей ставили капельницы. А ей нужно было хорошо выглядеть и полноценно работать.

«Я делала все, что нужно. Носила компрессионные колготки, каждый день в течение 9 месяцев бассейн, йога с дыхательными практиками. Потому что ребенку хорошо в воде, причем до этого я никогда не плавала, ненавижу в принципе, плавание - не моя тема», - рассказала Ксения.

Дальше - хуже, стало трудно работать – даже просто формулировать свои мысли.

«Был момент, когда я поняла, что теряю мозг. Понимаешь, что ты как корова. Я не знаю, что там выделяется, но тупеешь страшно - это надо понимать».

Собчак заявила, что хочет еще одного ребенка. Но пока не готова еще раз пережить те же трудности, что были с первым малышом.

«Роды - это, конечно, адский ад. Я рожала сама. Все эти рассказы про милоту беременного состояния и родов - это какая-то глобальная ложь. Может, в 20 лет это иначе, но я рожала в 35 - и мне было конкретно тяжело», - объяснила она.

Тем не менее, она не оставляет мысли о втором наследнике, тем более, что видит, каким заботливым отцом может быть ее супруг. Константин Богомолов, по ее словам, прекрасно ладит с Платоном, и часто общается с дочерью от первого брака.

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров уверен в том, что брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова долго не просуществует. По его мнению, союз ждет неминуемый и скорый провал, сообщает портал Teleprogramma.pro.

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