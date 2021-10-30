Во МХАТе пропали 112 миллионов Табакова

Коллектив МХАТа им. А.П. Чехова с радостью воспринял назначение новым художественным руководителем театра Константина Хабенского. В том числе и по причине недовольства прежним руководителем – Сергеем Женовачем. Многие считают, что он бездарно растратил созданную еще Олегом Табаковым «подушку безопасности» в 112 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская Правда». Журналисты издания взяли у одной из сотрудниц театра интервью о положении дел во МХАТе на условиях анонимности.

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«После смерти Табакова в 2018 году на счету МХТ оставалось 112 миллионов рублей плюс были валютные счета, с которых театр платил зарубежным авторам и режиссерам. Эти деньги шли на новые постановки, на творческие проекты, на 13-ую зарплату сотрудникам, на квартальные и ежемесячные премии. Насколько я знаю, новое руководство табаковские запасы очень быстро потратило», - рассказала собеседница «КП».

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По ее словам, речь не идет о хищениях – просто у Табакова была коммерческая, хозяйская жилка, а у Женовача ее нет.

«Я не хочу сказать, что 112 миллионов криминально пропали, что кто-то их украл. Нет… Просто деньги были бездарно потрачены из-за неправильной репертуарной и финансовой политики».

По словам сотрудницы театра, все доходные статьи при Сергее Женоваче «просели», а расходные – серьезно выросли.

«Бюджет МХТ складывается из нескольких статей: это господдержка, деньги спонсоров и то, что театр зарабатывает своей уставной деятельностью (показом спектаклей). С Олегом Павловичем дружили богатые и влиятельные люди, которые помогали его успешному театру. Когда Олега Павловича не стало, ушли и наши спонсоры».

Спонсорские деньги растаяли. Штат вырос, зарплаты некоторых сотрудников были неоправданно, по ее мнению, велики.

«Сейчас многие хвалят Марину Андрейкину за то, что она нашла деньги на спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» с Константином Хабенским в главной роли. Но под Хабенского деньги найти немудрено. А больше денег никто не давал. При этом Сергей Женовач взял в театр огромное количество новых и случайных людей. Дал им хорошие должности и большие зарплаты».

Увеличился срок работы над новым спектаклем, соответственно – простои сцены. Изменился в невыгодную сторону репертуар, стало меньше премьер. Свое черное дело сделала и пандемия коронавируса. Как результат – «страховочные» деньги Табакова истрачены, и Хабенскому сейчас принимать театр в гораздо худшем состоянии, чем он был после кончины Олега Табакова.

12 марта 2018 года стало известно о смерти народного артиста СССР Олега Табакова.