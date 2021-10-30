Лоза назвал «самых умных людей на свете»

«Намедни я лежал на диване перед телевизором и наконец-то увидел воочию самых-самых умных людей на планете (по крайней мере, они так себя позиционируют). Это – ведущие телевикторин, задающие вопросы, на которые знают ответы (их предоставили им редакторы). И вот смотрят они на жалких людишек, по интеллектуальной немощи своей не помнящих, что именно Эдуард III, а не какой-то там Эдуард II (как считают некоторые глупцы в студии), одержал победу в битве при Креси 26 августа 1346 года. А потом снисходительно замечают, что стыдно об этом не помнить, ведь даже ребенку известно, что поражение Филиппа повлекло за собой гибель Иоганна Слепого. И вдогонку добивают – ай-яй-яй, ну как же вы, господа...», – написал Лоза.