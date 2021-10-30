«Уходите сейчас же»: Градский устроил демарш на шоу «Голос»

Александр Борисович всегда был известен своей строгостью к конкурсантам. Накануне он в очередной раз подтвердил свою репутацию, обрушившись на Маргариту Колотилину.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Первый канал продолжает съемки юбилейного сезона популярного шоу «Голос». Одним из членов жюри вновь стал 71-летний музыкант Александр Градский, который вернулся на программу после долгого перерыва, несмотря на проблемы со здоровьем. Он всегда славился своей строгостью к конкурсантам. В очередном выпуске он жестко раскритиковал 42-летнюю Маргариту Колотилину из поселка Первомайский, чем практически довел женщину до слез. Многим зрителям поведение Александра Борисовича показалось неуместным.

Маргарита Колотилина. Фото: кадр из видео Первого канала

Участница шоу исполнила заменитую композицию Майи Кристалинской «А за окном, то дождь, то снег». Ни один из наставников к ней не повернулся, а Градский заметил, что Колотилина «поет фальшиво». Женщина не согласилась с этим и продолжила исполнение без аккомпанемента оркестра. «Не та нота», — вновь выскзался музыкант. «Я знаю, Александр Борисович», — дерзко ответила ему Колотилина. Композитор, похоже, подобного не ожидал. Он заметно разнервничался и прямо указал Маргарите Колотилиной на дверь.

«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже», — произнес Градский.

Участница шоу оправдывалось, что «это вышло изнутри». Но слушать ее не захотели. По мнению ведущего Дмитрия Нагиева, проблема Колотилиной заключается в том, что она «все про себя знает и никого не слушает». Маргарита тяжело восприняла критику. Было видно, что она была готова расплакаться.