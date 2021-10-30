В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

«Уходите сейчас же»: Александр Градский устроил демарш на съемках «Голоса»

Экспресс газета
1 час назад

Александр Борисович всегда был известен своей строгостью к конкурсантам. Накануне он в очередной раз подтвердил свою репутацию, обрушившись на Маргариту Колотилину.

«Уходите сейчас же»: Градский устроил демарш на шоу «Голос»
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian LookPravda Komsomolskaya/Russian Look

Первый канал продолжает съемки юбилейного сезона популярного шоу «Голос». Одним из членов жюри вновь стал 71-летний музыкант Александр Градский, который вернулся на программу после долгого перерыва, несмотря на проблемы со здоровьем. Он всегда славился своей строгостью к конкурсантам. В очередном выпуске он жестко раскритиковал 42-летнюю Маргариту Колотилину из поселка Первомайский, чем практически довел женщину до слез. Многим зрителям поведение Александра Борисовича показалось неуместным.

Маргарита Колотилина. Фото: кадр из видео Первого канала

Участница шоу исполнила заменитую композицию Майи Кристалинской «А за окном, то дождь, то снег». Ни один из наставников к ней не повернулся, а Градский заметил, что Колотилина «поет фальшиво». Женщина не согласилась с этим и продолжила исполнение без аккомпанемента оркестра. «Не та нота», — вновь выскзался музыкант. «Я знаю, Александр Борисович», — дерзко ответила ему Колотилина. Композитор, похоже, подобного не ожидал. Он заметно разнервничался и прямо указал Маргарите Колотилиной на дверь.

«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже», — произнес Градский.

Участница шоу оправдывалось, что «это вышло изнутри». Но слушать ее не захотели. По мнению ведущего Дмитрия Нагиева, проблема Колотилиной заключается в том, что она «все про себя знает и никого не слушает». Маргарита тяжело восприняла критику. Было видно, что она была готова расплакаться.

Градский рассказал о жизни с молодой женой

По мнению многих телезрителей, Градский несправедливо поступил с Колотилиной, ведь эта обаятельная и харизматичная женщина явно не заслуживала того, чтобы с ней обходились подобным образом.

Шоу-бизнес,Майя Кристалинская,Александр Градский,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители