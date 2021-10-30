«Уходите сейчас же»: Градский устроил демарш на шоу «Голос»

Александр Борисович всегда был известен своей строгостью к конкурсантам. Накануне он в очередной раз подтвердил свою репутацию, обрушившись на Маргариту Колотилину.
Первый канал продолжает съемки юбилейного сезона популярного шоу «Голос». Одним из членов жюри вновь стал 71-летний музыкант Александр Градский, который вернулся на программу после долгого перерыва, несмотря на проблемы со здоровьем. Он всегда славился своей строгостью к конкурсантам. В очередном выпуске он жестко раскритиковал 42-летнюю Маргариту Колотилину из поселка Первомайский, чем практически довел женщину до слез. Многим зрителям поведение Александра Борисовича показалось неуместным.
Участница шоу исполнила заменитую композицию Майи Кристалинской «А за окном, то дождь, то снег». Ни один из наставников к ней не повернулся, а Градский заметил, что Колотилина «поет фальшиво». Женщина не согласилась с этим и продолжила исполнение без аккомпанемента оркестра. «Не та нота», — вновь выскзался музыкант. «Я знаю, Александр Борисович», — дерзко ответила ему Колотилина. Композитор, похоже, подобного не ожидал. Он заметно разнервничался и прямо указал Маргарите Колотилиной на дверь.
«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже», — произнес Градский.
Участница шоу оправдывалось, что «это вышло изнутри». Но слушать ее не захотели. По мнению ведущего Дмитрия Нагиева, проблема Колотилиной заключается в том, что она «все про себя знает и никого не слушает». Маргарита тяжело восприняла критику. Было видно, что она была готова расплакаться.
По мнению многих телезрителей, Градский несправедливо поступил с Колотилиной, ведь эта обаятельная и харизматичная женщина явно не заслуживала того, чтобы с ней обходились подобным образом.