Руководитель и ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе.
«Шутить можно на любую тему, вопрос, чтобы действительно шутили, чтобы шутка была хорошая, чтобы было смешно», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, и раньше был не очень хороший юмор, и отличный юмор.
«И сейчас есть не очень хороший и есть отличный юмор. Во все времена так было: удачный и неудачный», — сказала Дубовицкая.
Как отметила телеведущая, нет понятия хороший и плохой — это либо юмор, либо не юмор.
Ранее юморист, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян рассказал, какую задачу он поставил себе перед съёмками шоу «Игра».