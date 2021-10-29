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Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Руководитель и ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе.

Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе
Фото: ©wikimedia©wikimedia

«Шутить можно на любую тему, вопрос, чтобы действительно шутили, чтобы шутка была хорошая, чтобы было смешно», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, и раньше был не очень хороший юмор, и отличный юмор.

«И сейчас есть не очень хороший и есть отличный юмор. Во все времена так было: удачный и неудачный», — сказала Дубовицкая.

Как отметила телеведущая, нет понятия хороший и плохой — это либо юмор, либо не юмор.

Ранее юморист, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян рассказал, какую задачу он поставил себе перед съёмками шоу «Игра».

Шоу-бизнес,Регина Дубовицкая,Гарик Мартиросян,
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