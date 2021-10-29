Прохор Шаляпин погулял на свадьбе через месяц после смерти жены

"Сразу из аэропорта приехал к нам. Сказал, что сейчас никуда не ходит, но нас не может не поддержать в такой важный день. Прохор вообще герой. После такого длительного полета, смены часовых поясов и всех этих ситуаций, случившихся в его жизни, он все равно появился", - поделилась Орлова.