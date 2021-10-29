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Прохор Шаляпин погулял на свадьбе подруги через месяц после смерти жены

Газета.Ruиещё 1
29 минут назад

Похоронивший недавно супругу Татьяну Дэвис поп-исполнитель Прохор Шаляпин не смог пропустить свадьбу своей подруги - актрисы Марины Орловой.

Прохор Шаляпин погулял на свадьбе через месяц после смерти жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда сериалов "Барвиха" и "Родные люди" 27 октября устроила праздник в честь бракосочетания с актером Георгием Кирьяновым, состоявшегося еще летом 2021 года.

Как пишет WomanHit, на вечеринку Шаляпин приехал, вернувшись из гастрольного тура.

"Сразу из аэропорта приехал к нам. Сказал, что сейчас никуда не ходит, но нас не может не поддержать в такой важный день. Прохор вообще герой. После такого длительного полета, смены часовых поясов и всех этих ситуаций, случившихся в его жизни, он все равно появился", - поделилась Орлова.

Кроме того, Шаляпин спел для гостей. "Гости уговорили его спеть для нас, он исполнил всеми любимый хит из фильма "Веселые ребята", - сказала она. Ранее сообщалось, что экс-супруга Прохора Шаляпина сбежала из-под венца.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Марина Орлова,
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