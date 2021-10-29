Жена Солнцева попала в больницу после свадьбы

«Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь. Благо, попала только на лицо и на подбородок. Пластика, думаю, не понадобится. Сейчас моя супруга в больнице, но скоро ее уже выпишут», — утверждает он.