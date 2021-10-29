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Молодая жена Гогена Солнцева попала в больницу после свадьбы

Газета.Ru
16 минут назад

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с mk.ru заявил, что его молодая супруга Полина Давыдова попала в больницу после состоявшейся два дня назад свадьбы.

Жена Солнцева попала в больницу после свадьбы
Фото: @milenadeynega/Instagram@milenadeynega/Instagram

По словам Гогена, это произошло после того, как подруга его бывшей жены Екатерины Терешкович (матери невесты) якобы плеснула в лицо женщине кислотой.

«Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь. Благо, попала только на лицо и на подбородок. Пластика, думаю, не понадобится. Сейчас моя супруга в больнице, но скоро ее уже выпишут», — утверждает он.

Певица Милена Дейнега оценила объем средств, которые шоумен Гоген Солнцев мог потратить на свадьбу с Полиной Давыдовой, и назвала праздник «бедненьким». После свадьбы в прессе появлялась информация о том, что из-за драки с подругой бывшей супруги Солнцева увели со свадьбы в наручниках.
Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Полина Давыдова,Милена Дейнега,Гоген Солнцев,Московский комсомолец,
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