Малахова вызвали в СК по делу Светличной

Телеведущего Андрея Малахова вызвали на опрос в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве после инцидента с актрисой Светланой Светличной, которую считали пропавшей. Об этом в пятницу, 29 октября, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Согласно его данным, следователи якобы хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей артистки — спустя сутки поисков Светличная была найдена на съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Журналист тогда опубликовал совместное фото с актрисой из телевизионной студии на своей странице в Instagram. «Нашлась!» — подписал он пост.
Оперативно связаться с самим Малаховым «Ленте.ру» во время подготовки публикации не удалось — он сбрасывает телефонные звонки.
О пропаже актрисы стало известно со слов ее сына Алексея Ивашова — он сообщил, что Светличная пропала 21 октября. Ситуацию с исчезновением лично взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Впоследствии Светличную нашли на съемках телевизионной программы. В МВД сообщили, что с актрисой «все хорошо», она жива и здорова. Ее сын впоследствии заявил, что у него больше нет никаких отношений с матерью.
«Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — заключил Ивашов.