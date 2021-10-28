В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.93
Войти в почту

"Не знаем, будем ли живы": Пригожин о ситуации с корпоративами

Вероника Полынина
1 час назад

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о ситуации с новогодними корпоративами в условиях пандемии.

"Не знаем, будем ли живы": Пригожин о ситуации с корпоративами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии «Телепрограмме» Пригожин сообщил, что заказы на новогодние выступления есть, и за некоторые из них уже получена предоплата. Однако, по его словам, концерт может сорваться в любой момент, поэтому они с Валерией не тратят эти деньги и всегда готовы вернуть их заказчику в случае отмены мероприятия.

«Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем, будем ли мы живы, не то что будут ли корпоративы», - отметил Пригожин.

Он напомнил, что в прошлом году они с женой вернули деньги за несостоявшееся выступление, хотя по условиям договора не должны были этого делать.

«Не хочется обижать людей», - пояснил продюсер.

Пригожин также сообщил, что Валерия собиралась выступать на нескольких мероприятиях в ноябре.

«Но их не будет, локдаун. Люди умирают. Мне кажется, что сейчас не стоит думать про корпоративы», - заключил он.

Напомним, что в прошлом году Иосиф Пригожин рассказал, что ему пришлось вернуть 8,5 млн рублей предоплаты за выступление Валерии на корпоративе в городе, где публичные мероприятия оказались под запретом из-за коронавируса.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители