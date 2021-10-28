Продюсер «Ласкового мая» рассказал о зарплатах участников коллектива

Разин поздравил в Instagram одного из первых солистов «Ласкового мая» Андрея Гурова . Он назвал его верным и надежным другом, который никогда не предавал его. Разин отметил, что Гуров работал «за зарплату», тогда как другие участники группы «получили по миллиону долларов», но все равно остались недовольны.

«Мы - твои друзья, а ты - член нашей команды, который никогда не предавал. В отличие от других, которые, несмотря на то, что получили по миллиону долларов, льют на меня грязь», - написал продюсер.

Напомним, у Андрея Разина продолжительный конфликт с самым известным солистом группы Юрием Шатуновым. После того как Шатунов ушел из «Ласкового мая», Разин запретил ему исполнять песни группы. Шатунов, в свою очередь, обвинял Разина, что тот гастролирует с группой под фонограмму с его голосом. В 2020 году Шатунову удалось отсудить права на музыку «Ласкового мая».