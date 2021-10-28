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«За то, что меня любят, девочки»: Жена Моргенштерна похвасталась подарками

Елена Прошина
1 час назад

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара в Instagram похвасталась перед подписчиками дорогим обручальным кольцом и браслетом.

«За то, что меня любят, девочки»: Жена Моргенштерна похвасталась подарками
Фото: InstagramInstagram

На видео, которое девушка опубликовала в сторис, она игриво демонстрирует сначала обручальное кольцо, потом браслет.

скриншот
скриншот

«Браслетик за то, что меня любят, девочки», — написала она под видео.

Ранее Дилара рассказывала, что они с мужем перестали носить обручальные кольца через месяц после свадьбы, писала «Комсомольская правда».

Свадьба 23-летнего рэпера Алишера Моргенштерна и 21-летней студентки Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа.

Шоу-бизнес,Комсомольская правда,
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