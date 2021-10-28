«За то, что меня любят, девочки»: Жена Моргенштерна похвасталась подарками

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара в Instagram похвасталась перед подписчиками дорогим обручальным кольцом и браслетом.
На видео, которое девушка опубликовала в сторис, она игриво демонстрирует сначала обручальное кольцо, потом браслет.
«Браслетик за то, что меня любят, девочки», — написала она под видео.
Ранее Дилара рассказывала, что они с мужем перестали носить обручальные кольца через месяц после свадьбы, писала «Комсомольская правда».
Свадьба 23-летнего рэпера Алишера Моргенштерна и 21-летней студентки Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа.