«За то, что меня любят, девочки»: Жена Моргенштерна похвасталась подарками

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара в Instagram похвасталась перед подписчиками дорогим обручальным кольцом и браслетом.

Фото: Instagram Instagram

На видео, которое девушка опубликовала в сторис, она игриво демонстрирует сначала обручальное кольцо, потом браслет.

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«Браслетик за то, что меня любят, девочки», — написала она под видео.

Ранее Дилара рассказывала, что они с мужем перестали носить обручальные кольца через месяц после свадьбы, писала «Комсомольская правда».