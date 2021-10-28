«Больше не позволю себя разрушать»: Аршавина готовится к операциям

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, которая борется с редким аутоиммунным заболеванием, рассказала на своей странице в Instagram о предстоящих операциях и перемене в ее настроении.
«Только вперед, ради троих деток. Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда. И она не даст из нее вот так уйти. Они очень сильные. Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вас и вашей поддержки обретаю силы», - написала Аршавина.
Подписчики поддержали Аршавину.
«Вижу хороший настрой. Непременно так все и будет». «Черная полоса закончена! Начинается новая полоса в вашей жизни, наполненная радостью, смехом, любовью, приятными сюрпризами и невероятным счастьем». «Правильно, Алиса. Еще вся жизнь впереди. Все восстановится, и ты будешь опять прежней красоткой», - написали пользователи.
Ранее Аршавина опубликовала пост, где рассказала, что ее выгнали из дома, в котором она жила с детьми после развода с мужем. По ее словам, дом принадлежал свекрови, и это было ее решением. Она отметила, что из-за своего заболевания пережила кому, сепсис и полное разрушение лица, но не думала, что ее «сломает прощание с домом».
«Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело не было», - написала тогда Аршавина.
Также она рассказала, что сняла новый дом и купила детям ротвейлера.
Алиса Аршавина – журналистка и модель, ей 39 лет. У нее трое детей – сын и дочь от первого брака и еще одна дочь, родившаяся в браке с Аршавиным, с которым она развелась в 2019 году. В последние месяцы Алиса борется с аутоиммунным некрозом, который изуродовал ей лицо. Однако некоторые подписчики считают, что ее недуг – результат пластических операций.