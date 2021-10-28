Федосеева-Шукшина осталась без денег

«Но ведь дело не только в деньгах. Кроме них, у меня пропало кольцо с бриллиантами, которое лежало у меня на столе. В мой день рождения, 25 сентября, с поздравлениями приходили разные люди, которые решили проявить свое внимание. Это были и соседи по подъезду, и коллеги, и подруга Таня со своими друзьями. Через несколько дней я хватилась, что нет двух колец. Одного — обручального, которое мне подарил Бари Алибасов в день нашей свадьбы, а второго — с небольшими бриллиантами, его я сама когда-то купила».