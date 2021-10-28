Федосеева-Шукшина осталась без денег

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила о краже денег с ее банковского счета и кольца с бриллиантами. В интервью NEWS.ru женщина призналась, что подозревает в этом свои близких людей.
«Буквально на днях вдруг поняла, что мой счет обчищен. Сама я "шопингами" не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля пошла туда по моей просьбе и принесла выписку по снятию наличных. И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения», — приводятся в материале слова Федосеевой-Шукшиной.
Во время краж актриса находилась в своей квартире в Новой Москве. По ее словам, из квартиры она выходила только к подъезду на лавочку подышать свежим воздухом, а продукты привозила дочь Ольга или соседи, которых Федосеева-Шукшина считает «крайне милыми и приличными людьми». Свою карту актриса давала один раз в сентябре своей близкой подруге, чтобы та сняла 20 тысяч рублей ей на продукты. Женщина вернула ее Федосеевой-Шукшиной с указанной суммой.
«Но ведь дело не только в деньгах. Кроме них, у меня пропало кольцо с бриллиантами, которое лежало у меня на столе. В мой день рождения, 25 сентября, с поздравлениями приходили разные люди, которые решили проявить свое внимание. Это были и соседи по подъезду, и коллеги, и подруга Таня со своими друзьями. Через несколько дней я хватилась, что нет двух колец. Одного — обручального, которое мне подарил Бари Алибасов в день нашей свадьбы, а второго — с небольшими бриллиантами, его я сама когда-то купила».
Первое кольцо нашлось сразу после того как актриса написала заявление в полицию и к ней пришел участковый. Оно оказалось на самом видном месте. Федосеева-Шукшина считает, что кольцо подбросили и ко всем кражам причастны ее близкие люди.
«Не хочу верить в это. Все они очень приличные и порядочные, плохих я вокруг себя не держу. Но ведь и чужих людей в моем доме не бывает... Надеюсь, полиция разберется во всем. Есть же записи с камер видеонаблюдения в банке. К тому же я хочу попросить членов своей семьи и друзей пройти полиграф — детектор лжи».
Подытоживая произошедшее с ней, актриса подчеркнула, что больше всего переживает ни об украденных деньгах и кольце, а о том, что теперь не понимает кто друг, а кто враг.
«Меня как будто целенаправленно сводят с ума или в могилу. Всю жизнь я была убеждена, что очень хорошо разбираюсь в людях. Но на старости лет вдруг выясняется обратное. От одной этой мысли мне хочется лечь и умереть».