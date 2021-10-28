Невестка Валерии пожаловалась на здоровье

Супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, 23-летняя Лиана рассказала о своих проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram девушка заявила, что сейчас ей надо настраиваться на операцию по исправлению носовой перегородки, иначе в следующую беременность ей будет еще сложнее дышать.

Фото: Instagram Instagram

«В беременность у меня не дышал нос два месяца — каждый день капли, промывания», — отметила невестка певицы.

После родов ей стало лучше, однако дышать все равно трудно. Кроме того, у девушки изменился голос, и она стала сильно «говорить в нос». Врачи порекомендовали девушке хирургическое вмешательство.

Лиана отметила, что не хочет «ложиться под нож» и спросила совета у подписчиков, делал ли кто-нибудь такую операцию.