Невестка Валерии пожаловалась на здоровье

Супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, 23-летняя Лиана рассказала о своих проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram девушка заявила, что сейчас ей надо настраиваться на операцию по исправлению носовой перегородки, иначе в следующую беременность ей будет еще сложнее дышать.
«В беременность у меня не дышал нос два месяца — каждый день капли, промывания», — отметила невестка певицы.
После родов ей стало лучше, однако дышать все равно трудно. Кроме того, у девушки изменился голос, и она стала сильно «говорить в нос». Врачи порекомендовали девушке хирургическое вмешательство.
Лиана отметила, что не хочет «ложиться под нож» и спросила совета у подписчиков, делал ли кто-нибудь такую операцию.
Напомним, что в январе Лиана родила дочь Селин. Теперь Валерия много времени проводит с внучкой, которая сделала певицу еще счастливее. Муж Лианы Арсений признался, что хочет завести еще детей.