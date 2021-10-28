В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.04
Войти в почту

«Каждый день капли, промывания»: невестка Валерии пожаловалась на здоровье

Елена Прошина
52 минуты назад

Супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, 23-летняя Лиана рассказала о своих проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram девушка заявила, что сейчас ей надо настраиваться на операцию по исправлению носовой перегородки, иначе в следующую беременность ей будет еще сложнее дышать.

Невестка Валерии пожаловалась на здоровье
Фото: InstagramInstagram

«В беременность у меня не дышал нос два месяца — каждый день капли, промывания», — отметила невестка певицы.

После родов ей стало лучше, однако дышать все равно трудно. Кроме того, у девушки изменился голос, и она стала сильно «говорить в нос». Врачи порекомендовали девушке хирургическое вмешательство.

Лиана отметила, что не хочет «ложиться под нож» и спросила совета у подписчиков, делал ли кто-нибудь такую операцию.

Напомним, что в январе Лиана родила дочь Селин. Теперь Валерия много времени проводит с внучкой, которая сделала певицу еще счастливее. Муж Лианы Арсений признался, что хочет завести еще детей.

Шоу-бизнес,Арсений Шульгин,Валерия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители