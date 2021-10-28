«Это не шуточки». Родители Юлиана заболели COVID-19

В беседе с NEWS.ru певец и артист Юлиан сообщил, что его родители заболели коронавирусом в тяжелой форме. Мама находится на лечении дома, а отца госпитализировали в московскую больницу № 52.
«Вот сейчас я в полной мере осознал, что самое главное в жизни каждого человека — здоровье. Это не просто слова. Надоело читать и слышать разных "умников", уверяющих, будто никакого коронавируса в природе не существует, якобы это обычная простуда и совсем не страшно. На самом деле страшно. Спасая родителей, я иногда думаю, что мы все попали в ад, из которого обязательно должны вырваться», — сказал Юлиан.
Он отметил, что сейчас разрывается между больницей, домом и съемками «Суперстар», в которых обещал участвовать еще до сложившихся обстоятельств. На их фоне Юлиан обратился ко всем неверящим в COVID-19.
«Это не шуточки. Всем надо быть аккуратными и осторожными. Сейчас очень много заболевших».
Также Юлиан отметил, что из-за коронавируса в «Суперстар» не смогла участвовать Маша Распутина. По мнению певца, настоящие герои сегодня — это врачи. Он поблагодарил медиков больницы №52, в которой находится его отец, и даже предложил им устроить концерт в «красной зоне», чтобы поддержать и выразить свою признательность.
«Я им звоню и говорю, что хотел бы спеть в «красной зоне» — для них, в благодарность за их самоотверженный труд. В ответ врачи говорят: "Спасибо, но не надо для нас сейчас ни петь, ни к нам попадать". Я от всего сердца желаю им сил и здоровья».