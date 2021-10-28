«Это не шуточки». Родители Юлиана заболели COVID-19

«Вот сейчас я в полной мере осознал, что самое главное в жизни каждого человека — здоровье. Это не просто слова. Надоело читать и слышать разных "умников", уверяющих, будто никакого коронавируса в природе не существует, якобы это обычная простуда и совсем не страшно. На самом деле страшно. Спасая родителей, я иногда думаю, что мы все попали в ад, из которого обязательно должны вырваться», — сказал Юлиан.