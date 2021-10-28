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«Это не шуточки». Родители Юлиана заболели COVID-19

Елена Прошина
17 минут назад

В беседе с NEWS.ru певец и артист Юлиан сообщил, что его родители заболели коронавирусом в тяжелой форме. Мама находится на лечении дома, а отца госпитализировали в московскую больницу № 52.

«Это не шуточки». Родители Юлиана заболели COVID-19
Фото: InstagramInstagram

«Вот сейчас я в полной мере осознал, что самое главное в жизни каждого человека — здоровье. Это не просто слова. Надоело читать и слышать разных "умников", уверяющих, будто никакого коронавируса в природе не существует, якобы это обычная простуда и совсем не страшно. На самом деле страшно. Спасая родителей, я иногда думаю, что мы все попали в ад, из которого обязательно должны вырваться», — сказал Юлиан.

Он отметил, что сейчас разрывается между больницей, домом и съемками «Суперстар», в которых обещал участвовать еще до сложившихся обстоятельств. На их фоне Юлиан обратился ко всем неверящим в COVID-19.

«Это не шуточки. Всем надо быть аккуратными и осторожными. Сейчас очень много заболевших».

Также Юлиан отметил, что из-за коронавируса в «Суперстар» не смогла участвовать Маша Распутина. По мнению певца, настоящие герои сегодня — это врачи. Он поблагодарил медиков больницы №52, в которой находится его отец, и даже предложил им устроить концерт в «красной зоне», чтобы поддержать и выразить свою признательность.

«Я им звоню и говорю, что хотел бы спеть в «красной зоне» — для них, в благодарность за их самоотверженный труд. В ответ врачи говорят: "Спасибо, но не надо для нас сейчас ни петь, ни к нам попадать". Я от всего сердца желаю им сил и здоровья».

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