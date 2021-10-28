Семенович подарили часы за 5 млн рублей

Друг певицы Анны Семенович, блогер Вадим Богач подарил исполнительнице дорогие часы Rolex с бриллиантами во время съемок клипа на песню «Ищу мужа». Как сообщает WomanHit, стоимость презента составляет около 5 млн рублей.
«Я давно хотел тебе сделать небольшой подарок. Это эксклюзивная коллекция с бриллиантами. Я надеюсь, эти бриллианты как-то согреют твою душу и будут напоминать тебе об этом дне», — заявил приятель певицы.
Семенович отметила, что это уже третьи часы этой марки в ее коллекции, однако таких дорогих у нее еще не было.
«Это один из самых дорогих подарков в моей жизни. Я аж покраснела, я растрогана и не ожидала. Мне еще дарили квартиры, машины, но начало — это всегда Rolex», — рассказала артистка.
Напомним, что ранее певец Валерий Меладзе подарил своей супруге Альбине Джанабаева дорогие серьги в честь рождения дочери. Певец не скрывает, что любит своих детей, а также очень ценит супругу. Вместе артисты воспитывают двоих сыновей Костю и Луку, а недавно у них родилась еще и дочь.