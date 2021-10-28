Продюсер Губина рассказала о его «истериках»

Продюсер поп-певца Андрея Губина Олеся Сазыкина заявила, что не исключает наличие у него прогрессирующего психического заболевания. Воспоминаниями о совместной работе с артистом она поделилась в интервью изданию «Cобеседник».
По словам Сазыкиной, Губин всегда отличался сложным характером, а его выходки доставляли окружающим дискомфорт.
«Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ "Россия", он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо», — считает продюсер.
Ранее Губин признался в желании умереть.
«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — заявил 47-летний Губин.
Осенью 2020 года сообщалось, что артист уехал в Египет. Он отправился в страну сразу после открытия границ и долгое время не выходил на связь. До этого он рассказал, что «с утра до ночи» болеет, поэтому не любит появляться на публике. Уточняется, что артист мучается от левосторонней прозопалгии.