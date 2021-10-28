Боня заподозрила Бородину в употреблении наркотиков

Звезда соцсетей Виктория Боня поделилась воспоминаниями о ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Комментарий прозвучал вскоре после скандала, приключившегося на вручении премии «Люди года».

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Боня и Бородина не скрывают негативного отношения друг к другу в течение многих лет. В своем новом высказывании Виктория озвучила свои подозрения. По словам бывшей участницы «телестройки», она допускает, что у Ксении была или даже есть пагубное пристрастие. К таким выводам Боня пришла еще в те времена, когда была на проекте.

В разговоре с корреспондентами издания «Собеседник» Виктория заявила, что она «и другие участники видели, как Ксения приходила на работу с утра с отекшими глазами в солнцезащитных очках». Боня уверена, что телезвезда что-то употребляла. Но при этом знаменитая красавица готова извиниться, если ведущая пройдет тест и докажет отсутствие вредной зависимости.