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Виктория Боня о Бородиной: "Ксения приходила на работу с утра с отекшими глазами"

Суть событийиещё 4
58 минут назад

Звезда соцсетей Виктория Боня поделилась воспоминаниями о ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Комментарий прозвучал вскоре после скандала, приключившегося на вручении премии «Люди года».

Боня заподозрила Бородину в употреблении наркотиков
Фото: Суть событийСуть событий

Боня и Бородина не скрывают негативного отношения друг к другу в течение многих лет. В своем новом высказывании Виктория озвучила свои подозрения. По словам бывшей участницы «телестройки», она допускает, что у Ксении была или даже есть пагубное пристрастие. К таким выводам Боня пришла еще в те времена, когда была на проекте.

В разговоре с корреспондентами издания «Собеседник» Виктория заявила, что она «и другие участники видели, как Ксения приходила на работу с утра с отекшими глазами в солнцезащитных очках». Боня уверена, что телезвезда что-то употребляла. Но при этом знаменитая красавица готова извиниться, если ведущая пройдет тест и докажет отсутствие вредной зависимости.

В октябре Боню наградили за развивающий женский проект. Бородина была соведущей церемонии и демонстративно отошла в сторону, когда лауреатка премии «Люди года» поднялась на сцену. При этом мимика телезвезды свидетельствовала о крайне негативном отношении к происходящему. Виктория, спустившись со сцены, заявила блогеру, что не уважает тех, кто пишет про нее нехорошие вещи.

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