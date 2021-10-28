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Российская певица обвинила прививки от коронавируса в появлении новых штаммов

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад

Российская и советская певица Ольга Зарубина заявила, что после прививки от коронавируса люди становятся «злыми и хамоватыми». Об этом пишет Telegram-канал URA.RU со ссылкой на соцсети 63-летней артистки.

Певица Зарубина обвинила прививки в появлении новых штаммов
Фото: @olgazarubina.off@olgazarubina.off

Женщина выступила против обязательной вакцинации от коронавируса, а также возмутилась тем, что «заваксеры» оскорбляют антипрививочников.

«Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий», — высказалась Зарубина.

Кроме того, исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» заявила, что именно вакцинация якобы приводит к появлению новых штаммов коронавирусной инфекции.

В сентябре этого года стало известно, что поп-певица Наталья Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа вакцинироваться. Она заявила, что принципиально отказывается проходить процедуру.

Шоу-бизнес,Законопроекты,Ольга Зарубина,Наталья Ветлицкая,
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