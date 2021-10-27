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Бывшие жены Башарова «подружились»

Елена Прошина
50 минут назад

Актер Марат Башаров рассказал, что его бывшие жены общаются в Сети. Он разместил на своей странице в Instagram скрин переписки Екатерины Архаровой с Елизаветой Шевырковой.

Бывшие жены Башарова «подружились»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это Архарову плющит! Пишет моей бывшей если, у кого остались вопросы к адекватности Архаровой, пишите Шевырковой. Было у меня две официальной жены. Теперь они списываются!» — прокомментировал ситуацию Башаров.

Личная жизнь актера состоит из громких заявлений и скандалов. Самые долгие его отношения были с актрисой Елизаветой Круцко, они продлились пять лет, но так и не были зарегистрированы. С Екатериной Архаровой они поженились в 2014 году, но брак оказался коротким — уже через год пара объявила о разрыве. Позднее оказалось, что актер систематически избивал супругу.

Отмечается, что Архарова — не единственная женщина, которая пожаловалась на жестокость актера. Шевыркова также рассказывала о том, как Башаров ее бил. Башаров же не считает себя виноватых, хотя не отрицал тот факт, что поднимал руку на своих спутниц.

Мнение комментаторов публикации полярно разделилось. Некоторые «пожалели» Архарову и предположили, что она может скучать по бывшему супругу и мечтать вернуться. Другие не оценили желание артиста делиться со всеми такими подробностями личной жизни и даже назвали «скользким типом».

Шоу-бизнес,Елизавета Круцко,Екатерина Архарова,Марат Башаров,
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