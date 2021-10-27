Волочкова раскритиковала Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова, которую в 2003 году уволили из Большого театра, а затем восстановили по решению суда, вновь раскритиковала Большой театр. На видеозаписи, которую балерина выложила в сторис на своей странице в Instagram во время общения с журналистами она предложила назвать пять имен балерин.
«Если прокуратура уже доказала незаконность действий Большого театра, то что говорить мне, балерине, которую знают сегодня в лицо. А можно я вам задам вопрос: «Вы можете сейчас назвать пять имен балерин, которые танцуют в Большом театре?». Вы не можете! О чем мы тогда говорим. Я и Цискаридзе подняли эту структуру и вопрос об этой несправедливости, что люди добрые, что вы творите: Вы, министр культуры Швыдкой, вы мне давали звание заслуженной артистки России, и вы мне через два месяца говорят, что меня не должно быть в Большом театре», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос журналистов о своем конфликте с Большим театром.
По ее словам, она подняла «всю подноготную», которую долго скрывали в Большом театре.
Волочкову, рост которой 168 см, уволили из Большого театра в 2003 году по причине несоответствия требованиям физической формы и невозможностью подобрать для нее партнера. Суд восстановил ее на работе, но ролей ей после этого не давали.