Волочкова раскритиковала Большой театр

«Если прокуратура уже доказала незаконность действий Большого театра, то что говорить мне, балерине, которую знают сегодня в лицо. А можно я вам задам вопрос: «Вы можете сейчас назвать пять имен балерин, которые танцуют в Большом театре?». Вы не можете! О чем мы тогда говорим. Я и Цискаридзе подняли эту структуру и вопрос об этой несправедливости, что люди добрые, что вы творите: Вы, министр культуры Швыдкой, вы мне давали звание заслуженной артистки России, и вы мне через два месяца говорят, что меня не должно быть в Большом театре», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос журналистов о своем конфликте с Большим театром.