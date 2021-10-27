Сын Светличной предлагал ей обратиться к психиатру

Сын актрисы Светланы Светличной предлагал ей обратиться к психиатру. Об этом он рассказал News.ru.

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По словам Алексея Ивашова, он устал от выходок матери и не хочет с ней больше общаться.

«Я знаю, что она вернулась домой, но больше не общаюсь с ней. Я очень устал», - сказал он.

По словам сына актрисы, ее нестабильное психологическое состояние связано как с болезнью (Светлана Светличная страдает деменцией), так и с плохим характером.

«Это и болезнь, и плохой характер, который усугубился из-за болезни. Лечиться мы ей предлагали — она не хочет. А сам я не могу ей помочь. Я не психиатр, ничего сделать не могу. Честно говоря, у меня в отношении нее уже опустились руки», - признался Ивашов.

Он отметил, что более десяти раз пытался нанять матери сиделку, но она выгоняла их на следующий же день, поскольку не может ни с кем ужиться.