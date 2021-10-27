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В суд поступило дело о пропаганде наркотиков в песнях Элджея

Елена Прошина
20 минут назад

Зюзинский суд Москвы рассмотрит дело рэпера Алексея Узенюка, также известного как Элджей, о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

В суд поступило дело о пропаганде наркотиков в песнях Элджея
Фото: ТАССТАСС

Полицейские уже провели проверку содержания в песнях артиста информации о запрещенных веществах. Музыканту вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). При этом, какие именно треки исполнителя стали причиной проверки, не уточняется.

Напомним, что в августе родители из Нижнего Новгорода разместили в соцсетях призыв отменить концерт Элджея на фестивале «Столица закатов». В своем обращении они отметили, что исполнитель пропагандирует употребление наркотиков и алкоголя и попросили «оградить молодежь от ложных идеалов».

Минувшим летом за пропаганду наркотиков оштрафовали рэпера Моргенштерна. Экспертиза доказала ее наличие в видеоклипах к песням «Розовое вино 2» и Family. В результате суд признал исполнителя виновным по ч. 1 ст. 6. 13 и назначил Алишеру штраф в размере 100 тысяч рублей.

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