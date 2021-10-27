«Мы не в курсе»: назначение Хабенского худруком удивило МХТ

В МХТ им. Чехова сообщили, что не получали приказ о назначении художественным руководителем театра Константина Хабенского. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала Марина Андрейкина, первый заместитель нынешнего худрука учреждения Сергея Женовача.

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«Никаких приказов, руководствуясь которыми мы можем действовать, не поступало. Наши знакомые нам скидывают одно и то же сообщение об уходе Женовача. Но в отделе кадров об этом не в курсе», — пояснила Андрейкина.

Ранее сегодня сообщалось, что актер и режиссер Константин Хабенский был назначен новым худруком МХТ имени Чехова. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Министерства культуры.

«Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии России Сергей Женовач покидает должность художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этом посту его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — отмечается в релизе ведомства.

Также в Минкультуры добавили, что с уважением относятся к решению Женовача и выразили ему признательность за проделанную работу. Режиссер продолжит руководство созданной им в 2005 году Студией театрального искусства.