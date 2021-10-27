Домработница полтора года обкрадывала звезду «Глухаря»

Актрису театра и кино Евгению Соляных полтора года незаметно обкрадывала помощница по хозяйству.
Как сообщает «Пятый канал», актриса подала заявление в полицию. В нем она указала, что нанятая через агентство весной прошлого года домработница похитила из ее квартиры вещи. Сумма ущерба составляет более двух с половиной миллионов рублей.
Отмечается, что пропажи в доме Соляных заметила тол ко в сентябре этого года.
Евгения Соляных известна по главной роли в фильме «Сейф» и по сериалам «Глухарь» и «След».