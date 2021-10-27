Кехман стал новым гендиректором МХАТа

Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТ имени М. Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.
"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на новой должности приоритетами работы Кехмана "станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени М. Горького в целом".
"Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", - добавили в Минкультуры.