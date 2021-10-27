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Кинчев завил на видео о прекращении концертов «Алисы»

Александр Кузьмин
1 час назад

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев заявил, что музыкальный коллектив заканчивает концертную деятельность из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рок-музыкант сообщил поклонникам, записав совместное с участниками группы видео. Фрагмент записи публикует Telegram-канал «Пул № 3».

«По тем условиям, которое выставляет сейчас государство, мы играть не будем и не будем иметь возможность. По QR-кодам и по ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией, остаемся верными своим убеждениям. И соответственно, концертная деятельность на этом группы “Алисы” заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены», – говорит в своем обращении Кинчев.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Константин Кинчев,
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