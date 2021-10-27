«По тем условиям, которое выставляет сейчас государство, мы играть не будем и не будем иметь возможность. По QR-кодам и по ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией, остаемся верными своим убеждениям. И соответственно, концертная деятельность на этом группы “Алисы” заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены», – говорит в своем обращении Кинчев.