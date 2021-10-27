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«Меня размазали»: Светличная обвинила в своем исчезновении невестку

Анна Безрукова
39 минут назад

Актриса и звезда советского кино Светлана Светличная заявила, что решила покинуть дом после того, как ее сын с женой переселили ее в однокомнатную квартиру. Артистка, по ее словам, чувствовала себя одинокой.

Светличная объяснила свой побег из дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет сожалений, что я оставляю этот дом. Это все было неприятным из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщине не следует жить в одиночестве. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чувствую себя в них чужой. Я не ожидала, что дети могут со мной так поступить. Мне хотелось выпрыгнуть с балкона, так мне было плохо», — рассказала Светличная в эфире программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Также актриса добавила, что супруга ее сына крайне грубо воспитана.

«Мне не повезло. Чем я чувствую себя хуже, тем ей радостнее. Она ко мне постоянно предъявляет какие-то претензии. Так меня судьба еще ни разу не обижала. Меня размазали», — заявила Светличная.

Напомним, сын актрисы написал заявление о ее пропаже 25 октября, сама она перестала выходить на связь с 22 октября. Спустя несколько дней актрису обнаружили на съемках телепередачи.

Пропавшую актрису Светличную заметили просящей милостыню возле метро

Розысками артистки занимались представители СК РФ и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее приятельница Светличной Елена Перелыгина заявила, что 81-летняя звезда «Бриллиантовой руки» страдает деменцией.

Шоу-бизнес,Светлана Светличная,Андрей Малахов,СКР,
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