Светличная объяснила свой побег из дома

Актриса и звезда советского кино Светлана Светличная заявила, что решила покинуть дом после того, как ее сын с женой переселили ее в однокомнатную квартиру. Артистка, по ее словам, чувствовала себя одинокой.
«У меня нет сожалений, что я оставляю этот дом. Это все было неприятным из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщине не следует жить в одиночестве. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чувствую себя в них чужой. Я не ожидала, что дети могут со мной так поступить. Мне хотелось выпрыгнуть с балкона, так мне было плохо», — рассказала Светличная в эфире программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
Также актриса добавила, что супруга ее сына крайне грубо воспитана.
«Мне не повезло. Чем я чувствую себя хуже, тем ей радостнее. Она ко мне постоянно предъявляет какие-то претензии. Так меня судьба еще ни разу не обижала. Меня размазали», — заявила Светличная.
Напомним, сын актрисы написал заявление о ее пропаже 25 октября, сама она перестала выходить на связь с 22 октября. Спустя несколько дней актрису обнаружили на съемках телепередачи.
Розысками артистки занимались представители СК РФ и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Ранее приятельница Светличной Елена Перелыгина заявила, что 81-летняя звезда «Бриллиантовой руки» страдает деменцией.