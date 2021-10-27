Светличная объяснила свой побег из дома

«У меня нет сожалений, что я оставляю этот дом. Это все было неприятным из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщине не следует жить в одиночестве. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чувствую себя в них чужой. Я не ожидала, что дети могут со мной так поступить. Мне хотелось выпрыгнуть с балкона, так мне было плохо», — рассказала Светличная в эфире программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».