Устрицы и равиоли с крабами. Басков потратил на юбилей ₽15 млн

«Все подготовил, что только можно. Песни, пляски, танцы, еду, икру, чарку золотую. Надо просто ценить то, что с тобой происходит, благодарить небеса за то, что это с тобой случилось. Потому что люди иногда забывают, что завтра может не настать», — не жалеет потраченных денег Басков.