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Юбилей обошелся Николаю Баскову в 15 миллионов рублей

Газета.Ru
1 час назад

Эстрадный исполнитель Николай Басков, 15 октября отпраздновавший 45-летие, потратил на юбилей крупную сумму.

Устрицы и равиоли с крабами. Басков потратил на юбилей ₽15 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Пятый канал», вечеринка в Москве со звездами российского шоу-бизнеса в гостях обошлась Баскову в 15 млн руб.

Как выглядит 16-летний сын Николая Баскова, с которым певцу не давали видеться

В богато декорированном зале гостей именинника угощали устрицами, хамоном, морскими ежами, равиоли с крабами, медальонами из телятины и другими блюдами.

«Все подготовил, что только можно. Песни, пляски, танцы, еду, икру, чарку золотую. Надо просто ценить то, что с тобой происходит, благодарить небеса за то, что это с тобой случилось. Потому что люди иногда забывают, что завтра может не настать», — не жалеет потраченных денег Басков.

Звезды дарили Баскову и деньги, и настоящие подарки: Филипп Киркоров принес ему бокалы известного бренда, а Анна Семенович — дезинфицирующий воздух плазмобокс.

Ранее были названы примерные гонорары телохранителей Баскова и Пугачевой.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Анна Семенович,Филипп Киркоров,
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