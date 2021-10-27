Устрицы и равиоли с крабами. Басков потратил на юбилей ₽15 млн

Эстрадный исполнитель Николай Басков, 15 октября отпраздновавший 45-летие, потратил на юбилей крупную сумму.
Как пишет «Пятый канал», вечеринка в Москве со звездами российского шоу-бизнеса в гостях обошлась Баскову в 15 млн руб.
В богато декорированном зале гостей именинника угощали устрицами, хамоном, морскими ежами, равиоли с крабами, медальонами из телятины и другими блюдами.
«Все подготовил, что только можно. Песни, пляски, танцы, еду, икру, чарку золотую. Надо просто ценить то, что с тобой происходит, благодарить небеса за то, что это с тобой случилось. Потому что люди иногда забывают, что завтра может не настать», — не жалеет потраченных денег Басков.
Звезды дарили Баскову и деньги, и настоящие подарки: Филипп Киркоров принес ему бокалы известного бренда, а Анна Семенович — дезинфицирующий воздух плазмобокс.
Ранее были названы примерные гонорары телохранителей Баскова и Пугачевой.