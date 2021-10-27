Цукерберга обвинили в домогательствах и дискриминации

Чреда обвинений в сексуальных домогательствах достала и Марка Цукерберга вместе с его женой Присциллой Чан. Бывшие сотрудники бизнесмена обвиняют парочку в непристойном поведении и в дискриминации. Об этом говорит канал NBC.

Фото: Reuters Reuters

«Кроме того, Чан и Цукерберг обвиняются в том, что своевременно не выплачивали зарплату сотрудникам», – уточняет источник.

Заявление подали экс-управляющий хозяйством в доме Джон Доу и бывшая представительница услуг безопасности Миа Кинг. Работники утверждают, что Марк и Присцилла к ним домогались. Но доказательств пока не привели.

Бен ЛаБолт, представитель семьи Цукербергов, уверяет, что заявления – полная клевета. Оснований верить бывшим сотрудникам нет. Они хотят заполучить внимание СМИ и очернить босса.

Вероятно, это происки конкурентов. В последнее время Facebook поливают грязью за череду ошибок.