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Сенатор Нарусова написала письмо своей дочери Ксении Собчак. «Как это совмещается в одном человеке»

Ura.Ruиещё 1
47 минут назад

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и член Совфеда РФ от Республики Тыва Людмила Нарусова опубликовала в сети письмо для своей дочери Ксении Собчак в честь ее дня рождения. Текст появился на сайте «Tatler».

Мать Собчак рассказала об отказе дочери вступать в октябрята
Фото: URA.RUURA.RU

«С одной стороны, ты (не поставив меня в известность и не спросясь) пошла на телевидение, вела глуповатые программы „Блондинка в шоколаде“, которой тебя до сих пор тыкают, и „Дом 2“. С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?» — пишет Людмила Нарусова.

Мама Ксении Собчак называет свою дочь бескомпромиссной, вспоминая об одном случае в школе. Тогда Ксения Собчак училась в начальных классах школы. При приеме в октябрята учительница объявила детям, что теперь они будут «внучатами Ильича». Собчак тогда не знала, кто такой «Ильич» и переспросила. Она была единственной, кто встал в классе и сказал, что не будет вступать в октябрята. Ее аргументом было то, что у нее уже есть дедушка — Борис, и ей другой дедушка не нужен.

Недавно, 9 октября, по пути из Сочи в Москву произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen, которое привело к смерти пассажирки Volkswagen. В этом ДТП участвовала Ксения Собчак, которая в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Телеведущая отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования по делу о смертельном ДТП, а также не пришла на похороны погибшей Екатерины Тарасовой.
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