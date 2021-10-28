Мать Собчак рассказала об отказе дочери вступать в октябрята

«С одной стороны, ты (не поставив меня в известность и не спросясь) пошла на телевидение, вела глуповатые программы „Блондинка в шоколаде“, которой тебя до сих пор тыкают, и „Дом 2“. С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?» — пишет Людмила Нарусова.

Мама Ксении Собчак называет свою дочь бескомпромиссной, вспоминая об одном случае в школе. Тогда Ксения Собчак училась в начальных классах школы. При приеме в октябрята учительница объявила детям, что теперь они будут «внучатами Ильича». Собчак тогда не знала, кто такой «Ильич» и переспросила. Она была единственной, кто встал в классе и сказал, что не будет вступать в октябрята. Ее аргументом было то, что у нее уже есть дедушка — Борис, и ей другой дедушка не нужен.