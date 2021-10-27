В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.41
Войти в почту

Сын Светличной отрекся от актрисы после ее пропажи

Елена Прошина
25 минут назад

Сын российской актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов отрекся от матери, сообщает телеканал «360».

Сын Светличной отрекся от актрисы после ее пропажи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно», — пожаловался он. «У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — отметил Ивашов.

По его словам, накануне он весь день провел в полиции, а после того, как 81-летняя артистка нашлась на съемках ток-шоу, у него больше нет никаких отношений с матерью.

«Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — сказал Алексей.

Сотрудники Московского уголовного розыска нашли пропавшую Светлану Светличную. Её обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна, где она принимает участие в съёмках телешоу. Ранее легендарная советская артистка пропала без вести в Москве, женщина несколько дней не выходила на связь с близкими.

Председатель поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что в масштабной кампании по поиску Светличной были задействованы большие ресурсы волонтеров, из-за чего они не успели спасти пропавшего человека в Подмосковье. В операции участвовали два штаба, а также группа специалистов по прозвону лечебных заведений. При этом волонтеры прошли пешком более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.

Шоу-бизнес,Григорий Сергеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители