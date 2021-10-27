Сын Светличной отрекся от актрисы после ее пропажи

Сын российской актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов отрекся от матери, сообщает телеканал «360».
«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно», — пожаловался он. «У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — отметил Ивашов.
По его словам, накануне он весь день провел в полиции, а после того, как 81-летняя артистка нашлась на съемках ток-шоу, у него больше нет никаких отношений с матерью.
«Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — сказал Алексей.
Сотрудники Московского уголовного розыска нашли пропавшую Светлану Светличную. Её обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна, где она принимает участие в съёмках телешоу. Ранее легендарная советская артистка пропала без вести в Москве, женщина несколько дней не выходила на связь с близкими.
Председатель поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что в масштабной кампании по поиску Светличной были задействованы большие ресурсы волонтеров, из-за чего они не успели спасти пропавшего человека в Подмосковье. В операции участвовали два штаба, а также группа специалистов по прозвону лечебных заведений. При этом волонтеры прошли пешком более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.