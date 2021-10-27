Сын Светличной отрекся от актрисы после ее пропажи

Сын российской актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов отрекся от матери, сообщает телеканал «360».

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«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно», — пожаловался он. «У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — отметил Ивашов.

По его словам, накануне он весь день провел в полиции, а после того, как 81-летняя артистка нашлась на съемках ток-шоу, у него больше нет никаких отношений с матерью.

«Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — сказал Алексей.

Сотрудники Московского уголовного розыска нашли пропавшую Светлану Светличную. Её обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна, где она принимает участие в съёмках телешоу. Ранее легендарная советская артистка пропала без вести в Москве, женщина несколько дней не выходила на связь с близкими.