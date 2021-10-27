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В "Лизе Алерт" опровергли сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад

Сообщения о том, что волонтеры отряда "Лиза Алерт" не успели спасти человека в подмосковных Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

В "Лизе Алерт" опровергли смерть человека из-за поисков Светличной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не успели спасти - это несколько другая формулировка, там совсем по-другому", - сказала собеседница агентства.

В данном случае речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. При этом не у всех из них есть машины или деньги на бензин, уточнила она. По ее словам, если бы на поиске в Люберцах было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека.

"Пост - скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных", - прокомментировали в пресс-службе организации ранее опубликованный пост председатель отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева.

Ранее главное управление МВД РФ по Москве подтвердило, что актрису Светлану Светличную нашли живой. О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября.

Шоу-бизнес,Григорий Сергеев,МВД,ИТАР-ТАСС,
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