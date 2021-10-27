В "Лизе Алерт" опровергли смерть человека из-за поисков Светличной

В данном случае речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. При этом не у всех из них есть машины или деньги на бензин, уточнила она. По ее словам, если бы на поиске в Люберцах было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека.