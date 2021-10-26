Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021»

Одиннадцатилетняя Татьяна Меженцева из Москвы представит Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2021». Решение приняли по итогам голосования интернет-пользователей и профессионального жюри 26 октября, сообщает «ТАСС».
Трансляция Национального финала станет доступна россиянам 30 октября в 19:00 в эфире телеканала «Карусель».
Татьяна Меженцева выступит на Евровидении с песней Mon ami. Конкурс пройдет в Париже 19 декабря. Его участниками станет 19 стран: Албания, Ирландия, Мальта, Северная Македония, Испания и другие.
На сегодняшний день большинство уже определили юных артистов, которые представят их на конкурсе. Превью участников разместили на сайте «Детского Евровидения — 2021». Не объявили имена исполнителей пока Италия, Казахстан, Грузия, Болгария и Армения.