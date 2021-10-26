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Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021»

Елена Прошина
26 минут назад

Одиннадцатилетняя Татьяна Меженцева из Москвы представит Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2021». Решение приняли по итогам голосования интернет-пользователей и профессионального жюри 26 октября, сообщает «ТАСС».

Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трансляция Национального финала станет доступна россиянам 30 октября в 19:00 в эфире телеканала «Карусель».

Татьяна Меженцева выступит на Евровидении с песней Mon ami. Конкурс пройдет в Париже 19 декабря. Его участниками станет 19 стран: Албания, Ирландия, Мальта, Северная Македония, Испания и другие.

На сегодняшний день большинство уже определили юных артистов, которые представят их на конкурсе. Превью участников разместили на сайте «Детского Евровидения — 2021». Не объявили имена исполнителей пока Италия, Казахстан, Грузия, Болгария и Армения.

Шоу-бизнес,ИТАР-ТАСС,
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