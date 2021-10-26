Получившая гражданство Наталья Орейро обратилась к россиянам

Орейро записала благодарственное видеопослание россиянам
Вчера, 25 октября, Владимир Путин подписал указ о присвоении Наталии Орейро и ее сыну Мольо российского гражданства. На фоне радостной новости актриса и певица сегодня опубликовала на своей странице «ВКонтакте» видеопослание, в котором поблагодарила всех россиян.
«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Пока, до свидания! Я вас люблю!», — сказала на русском языке Орейро.
Пользователи сети порадовались за актрису и ответили ей массой таких же добрых пожеланий и ответных признаний в любви в комментариях под видео. Некоторые также отметили улучшившийся русский язык Орейро и даже начали сравнивать его с русским Миллы Йовович. Еще часть заинтересовал город, в котором актриса планирует жить: «Отстроят Орейрово ей и будет она там мэром».