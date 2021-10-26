Получившая гражданство Наталья Орейро обратилась к россиянам

«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Пока, до свидания! Я вас люблю!», — сказала на русском языке Орейро.