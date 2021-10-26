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Волочкову высмеяли за фото в микротрусах

Вероника Полынина
22 минуты назад

Подписчики Анастасии Волочковой высмеяли ее за фото в микротрусах.

Волочкову высмеяли за фото в микротрусах
Фото: InstagramInstagram

Балерина, которая еще недавно позировала с новым возлюбленным Володей на фоне Ново-Иерусалимского монастыря, сегодня опубликовала фото на берегу моря.

«Я - на море! После спектакля! А Вы?» - похвасталась Волочкова в Instagram.

Микроскопические трусы, в которых снялась Анастасия, вызвали настоящий ажиотаж среди ее подписчиков.

«А что с трусюльками-то опять», «Настя, звезду-то немного прикройте!», «Неужели, Анастасия, у нас в стране трусы нормальные не продают?», «Трусы у ребенка что ли отняла», «А мы только что вернулись. Но трусы у меня были приличные», - написали Волочковой в комментариях.

Ранее балерина рассекретила нового возлюбленного Владимира и обратилась к его бывшей жене и теще, заявив, что те не любили и не ценили его долгие годы, пока «на горизонте не появилась Волочкова».

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