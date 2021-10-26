Волочкову высмеяли за фото в микротрусах

«А что с трусюльками-то опять», «Настя, звезду-то немного прикройте!», «Неужели, Анастасия, у нас в стране трусы нормальные не продают?», «Трусы у ребенка что ли отняла», «А мы только что вернулись. Но трусы у меня были приличные», - написали Волочковой в комментариях.