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Из-за поисков Светличной погиб человек

Вероника Полынина
48 минут назад

Добровольцы «Лиза Алерт» не успели спасти человека в Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщил глава поискового отряда Григорий Сергеев в соцсети «ВКонтакте».

Из-за поисков Светличной погиб человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам председателя «Лиза Алерт», когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берет глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс», - написал Сергеев.

Он отметил, что в поисках Светличной были задействованы два штаба, три организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений и 42 человека на местности.

«И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», - заявил Сергеев.

Глава поискового отряда призвал главу СК брать на контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ, «чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы».

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Он также призвал выяснить все обстоятельства исчезновения Светланы Светличной и дать им правовую оценку, чтобы в следующий раз «вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу».

Ранее стало известно о пропаже в Москве 81-летней актрисы Светланы Светличной, она не выходила на связь с родственниками с 20 октября. Во вторник, 26 октября, Светличную живой и здоровой нашли сотрудники московского уголовного розыска, она принимала участие в съемках телешоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Александр Бастрыкин,СКР,
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