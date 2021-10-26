Из-за поисков Светличной погиб человек

Добровольцы «Лиза Алерт» не успели спасти человека в Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщил глава поискового отряда Григорий Сергеев в соцсети «ВКонтакте».

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По словам председателя «Лиза Алерт», когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берет глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс», - написал Сергеев.

Он отметил, что в поисках Светличной были задействованы два штаба, три организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений и 42 человека на местности.

«И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», - заявил Сергеев.

Глава поискового отряда призвал главу СК брать на контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ, «чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы».

Он также призвал выяснить все обстоятельства исчезновения Светланы Светличной и дать им правовую оценку, чтобы в следующий раз «вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу».