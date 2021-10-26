«Тихонечко боданул»: Михалок объяснил драку с фанатом на концерте на Украине

Белорусский музыкант, глава группы Brutto Nostra и бывший солист "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок высказался об инциденте с избиением фаната в Полтаве. Как утверждает Михалюк в видеозаписи, которую он опубликовал в Instagram группы, все произошло на его «семь тысяч восемьсот каком-то там концерте».

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Как рассказал музыкант, сперва он общался с интеллигентными людьми, которые сидели в первом ряду. Однако через некоторое время они куда-то ушли, а их места заняли мужчины, «явно подливших сливу».

По словам Михалюка, в результате они стали делать вид, что скучают. Охранники попытались вывести их из зала, однако артист помешал им это сделать. У одного из мужчин была гитара, и он пригласил его на сцену, чтобы устроить музыкальную дуэль.

Вышедший на сцену мужчина оказался пьян. В этот момент на сцене был сын музыканта, а оппонент начал материться, когда у него не получалось что либо сыграть. Михалюк начал выяснять отношения из-за брани, на что приглашенный на сцену зритель стал нецензурно оскорблять музыканта.

«Я думаю: мое рабочее место, люди смотрят, мы — Brutto Nostra, я — Михалок. Ну как бы имидж предполагает», – отметил Сергей.

В результате Михалюк «тихонечко боданул» мужчину и он упал. После случившегося охранники увели зрителя со сцены. Тем не менее тот все равно "остался на концерте". Позднее приехала полиция, и неадекватный зритель заявил, что у него нет претензий к звезде.