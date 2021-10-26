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Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы с ошибками

Елена Прошина
10 минут назад

Рэпер Алишер Моргенштерн в сторис на своей странице в Instagram извинился за слова о Дне Победы, сделав это с большим количеством ошибок. Он считает, что СМИ вырвали его слова из контекста.

Ранее Моргенштерн заявил в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы.

После критики рэпер извинился и заявил, что его неправильно поняли.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался что "не понимаю" а фразу вырвали из контекста", - написал он в сторис (пунктуация сохранена).

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По его мнению, СМИ перевернули его слова "в своих грязных целях".

"Про то что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно никто не написал. А про то что ветеранам на мой взгляд следует выделить дополнительные деньги даже не вставили в интервью", - заявил рэпер.

Он добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но "некорректно формулирует мысли".

Ранее председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров сказал, что заявление Моргенштерна о праздновании Дня Победы звучит абсурдно, кощунственно и нелепо. По его словам, такое заявление может исходить только от человека зловредного или безграмотного, совершенно не знающего историю, пишет News.ru.

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