Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы с ошибками

Рэпер Алишер Моргенштерн в сторис на своей странице в Instagram извинился за слова о Дне Победы, сделав это с большим количеством ошибок. Он считает, что СМИ вырвали его слова из контекста.

Ранее Моргенштерн заявил в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы.

После критики рэпер извинился и заявил, что его неправильно поняли.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался что "не понимаю" а фразу вырвали из контекста", - написал он в сторис (пунктуация сохранена).

По его мнению, СМИ перевернули его слова "в своих грязных целях".

"Про то что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно никто не написал. А про то что ветеранам на мой взгляд следует выделить дополнительные деньги даже не вставили в интервью", - заявил рэпер.

Он добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но "некорректно формулирует мысли".