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«Больше к ней ни ногой!»: сын оскорбился пропажей Светличной

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Сын найденной сегодня после нескольких дней поисков актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что шокирован поведением матери и больше не намерен с ней общаться. Об этом он сообщил телеканалу «360».

Ранее стало известно о пропаже в Москве 81-летней актрисы Светланы Светличной. При этом незадолго до своего исчезновения артистка заявила об издевательствах и попросила поддержки у Гильдии актеров. Сегодня появилась информация о том, что Светлану Светличную нашли сотрудники московского уголовного розыска, она здорова и в настоящее время принимает участие в съемках телешоу.

По словам сына Светличной, он в шоке от поведения матери.

Пропавшую Светличную нашли

«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — заявил Алексей Ивашов.

Он отметил, что вынужден был вчерашний день провести в полиции, разыскивая мать, и больше не собирается терпеть такое отношение.

«У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны», — подчеркнул Ивашов.

СМИ сообщали о примирении Светланы Светличной с родственниками. 7 октября актриса переехала жить в новую квартиру в Лосином Острове, чтобы находиться поближе к семье сына. Родные уговорили артистку перебраться из Ясенева, так как так было удобнее помогать ей. При этом старая квартира Светличной была продана и приобретено новое жилье.
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