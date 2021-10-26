«Решил себя закопать»: Пригожин оценил слова Моргенштерна о Дне Победы

«Нужно сделать все, чтобы тем, кто остался жив, не было стыдно за наше поколение. На коленях надо стоять перед ветеранами. Но сегодня стало модно болтать языком все, что ни попадя. Чем громче заявление — тем лучше. Не всем доступны понятия чести, достоинства, совести. К сожалению, его плохо воспитывали. И за подобные вещи надо нести какую-то ответственность», — заявил продюсер и добавил, что Алишер должен просить прощения.