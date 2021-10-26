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«Решил себя закопать»: Пригожин оценил слова Моргенштерна о Дне Победы

Елена Прошина
24 минуты назад

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на заявление Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Как сообщает StarHit, Пригожин считает, что либо рэпер «хайпанул», либо не понимает, что в действительности происходит.

«Решил себя закопать»: Пригожин оценил слова Моргенштерна о Дне Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно сделать все, чтобы тем, кто остался жив, не было стыдно за наше поколение. На коленях надо стоять перед ветеранами. Но сегодня стало модно болтать языком все, что ни попадя. Чем громче заявление — тем лучше. Не всем доступны понятия чести, достоинства, совести. К сожалению, его плохо воспитывали. И за подобные вещи надо нести какую-то ответственность», — заявил продюсер и добавил, что Алишер должен просить прощения.

Также Пригожин высказал мнение, что вероятно, Моргенштерн «уходит» и решил «поглубже себя закопать». Отдельно он прошелся и по Ксении Собчак, которая могла оставить высказывание героя её интервью за кадром, не включая в финальную версию программы. По мнению Иосифа, журналистка «провокатор», у которой все «нацелено на хайп».

К творчеству рэпера же продюсер относится с большой долей скепсиса и считает, что оно является лишь пародией на американскую культуру.

«Он ничего не придумал и не сделал. Легко быть таким вот Моргенштернами, но сложно быть Анной Нетребко, Аллой Пугачевой, Валерией, Филиппом Киркоровым, потому что там работать надо, ноты знать. Артист — это профессия, это не биты и тексты», — добавил Пригожин.

Напомним, что ранее в интервью Ксении Собчак рэпер заявил, что не понимает, почему в России продолжают праздновать День Победы. Он отметил, что ежегодно на это тратятся миллионы рублей, поскольку больше «гордиться просто нечем».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Анна Нетребко,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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