Дочь Юдашкина назвала возможного наследника модного дома

Единственная дочь кутюрье Валентина Юдашкина Галина назвала кандидата в наследники модного дома ее отца. Свое предположение она сделала в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
По мнению Галины, ее младший сын Аркадий, которому на данный момент 3 года, может последовать за главным увлечением в жизни дедушки - модой, поскольку «любит наряжаться». В то же время ее старший сын Анатолий, отметила Юдашкина, совершенно не имеет интереса к семейному бизнесу.
Напомним, кутюрье на протяжении нескольких лет борется с раком. Он лечится как на Западе, так и в России.
Юдашкин заявлял, что намерен пригласить управлять модным домом человека со стороны. По словам Валентина, главное требование к приемнику — это уважение к уже сделанному и желание дальше развиваться. Модельер также обращал внимание, что кандидат должен уметь «думать и рисовать».
Ранее Юдашкин дал интервью Вячеславу Манучарову в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», в котором рассказал о реакции своей подруги – певицы Аллы Пугачевой, на новость о его болезни. Он подчеркнул, что Пугачева ему помогала, хотя после получения известия была очень растеряна. Кутюрье отметил, что Примадонна проявила деликатность и нежность, несмотря на панику.