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Дочь Юдашкина назвала возможного наследника модного дома

Елена Прошина
51 минуту назад

Единственная дочь кутюрье Валентина Юдашкина Галина назвала кандидата в наследники модного дома ее отца. Свое предположение она сделала в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Дочь Юдашкина назвала возможного наследника модного дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Галины, ее младший сын Аркадий, которому на данный момент 3 года, может последовать за главным увлечением в жизни дедушки - модой, поскольку «любит наряжаться». В то же время ее старший сын Анатолий, отметила Юдашкина, совершенно не имеет интереса к семейному бизнесу.

Напомним, кутюрье на протяжении нескольких лет борется с раком. Он лечится как на Западе, так и в России.

Юдашкин заявлял, что намерен пригласить управлять модным домом человека со стороны. По словам Валентина, главное требование к приемнику — это уважение к уже сделанному и желание дальше развиваться. Модельер также обращал внимание, что кандидат должен уметь «думать и рисовать».

Ранее Юдашкин дал интервью Вячеславу Манучарову в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», в котором рассказал о реакции своей подруги – певицы Аллы Пугачевой, на новость о его болезни. Он подчеркнул, что Пугачева ему помогала, хотя после получения известия была очень растеряна. Кутюрье отметил, что Примадонна проявила деликатность и нежность, несмотря на панику.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Вячеслав Манучаров,Алла Пугачева,
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