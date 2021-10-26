Москвичка рассказала о просящей милостыню Светличной

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением, что видела возле станции метро «Тургеневская» женщину, похожую на пропавшую актрису Светлану Светличную. Также она пояснила, что «возможная» Светличная просила милостыню в течение полутора часов, а далее отправилась на станцию «Сретенский бульвар», сообщает телеграм-канал SHOT.

Как отмечает канал, каким образом это сообщение поможет в поискам звезды советского кино, пока не ясно. Есть данные, что 22 октября артистку точно видели — Светличной вызывали скорую помощь на киностудию им. Горького. Там она почувствовала себя плохо, но ехать в больницу отказалась.

Хотя актер Иван Николаев, друг актрисы, накануне заявил, что «Светличная никуда не исчезала, а просто переехала», дело о ее пропаже под личный контроль взял руководитель СК РФ Бастрыкин.

Известно, что Светличная страдает деменцией и могла попросту забыть, где находится ее дом, считает ее сын. В настоящее время поиски артистки продолжаются.

Ранее сегодня сообщалось. что Светлана Светличная никуда не пропадала. Слухи о пропаже актрисы, растиражированные многими СМИ, опроверг ее менеджер Сергей Рублев в беседе с РБК.

«Она никуда не исчезала. Человек уже в возрасте, может заболеть, что угодно еще случиться. Если она не снимается в телепередачах, это не говорит о том, что она пропала», — сказал Рублев.