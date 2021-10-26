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Названа стоимость квартиры пропавшей в Москве Светличной

Lenta.ru
1 час назад

Соседи советской и российской актрисы Светланы Светличной назвали примерную стоимость квартиры артистки, она составляет 65-80 миллионов рублей, передает РЕН ТВ.

Названа стоимость квартиры пропавшей в Москве Светличной
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили соседи знаменитости, в последнее время она жаловалась на головокружение, и что не может одна ходить. Артистка старалась не выходить на улицу. У нее наблюдались проблемы со здоровьем и памятью.

По данным источника, одна из квартир Светличной была продана, после этого артистку перевезли в другую. Он уточнил, что актриса не хотела уезжать с прежнего места жительства, ее заставили.

По данным «Газеты.Ru», внучка Светличной Мария Ивашова призналась, что понятия не имеет, при каких обстоятельствах пропала ее родственница. При этом она подтвердила, что пенсионерка переехала поближе к своему сыну Алексею.

Об исчезновении женщины рассказала ее родственница. Она пожаловалась, что звезда «Бриллиантовой руки» не выходит на связь несколько дней.

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