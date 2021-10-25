В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+24° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.05
Войти в почту

"Слету по башке": экс-директор рассказала о выходках Ротару

Вероника Полынина
24 минуты назад

Бывший концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала о тяжелом характере певицы.

"Слету по башке": экс-директор рассказала о выходках Ротару
Фото: София Ротару/ИнстаграмСофия Ротару/Инстаграм

По словам Коняхиной, для зрителя София Ротару «потрясающая, милая, улыбчивая женщина», однако на самом деле певица может «словесно уничтожить» человека.

Экс-директор призналась, что они с Ротару никогда не были подругами, но могли вместе выпить кофе или пройтись по магазинам во время гастролей.

«И потом в таком хорошем настроении уходишь, думаешь: „Ну вот, так классно пообщались“. А утром приезжаешь за ней на работу, а она тебе слету по башке, чтобы не расслаблялась», - рассказала Ольга Коняхина в программе «Звезды сошлись».

Десять лет назад София Ротару обвинила Коняхину в мошенничестве. Певица выяснила, что концертный директор без ее ведома договаривается о выступлениях и присваивает предоплату. София Ротару недосчиталась около 7 млн рублей и обратилась в правоохранительные органы. Коняхину признали виновной в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии. Через три года ей удалось выйти на свободу за примерное поведение.

Шоу-бизнес,София Ротару,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители