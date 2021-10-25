"Слету по башке": экс-директор рассказала о выходках Ротару

Экс-директор призналась, что они с Ротару никогда не были подругами, но могли вместе выпить кофе или пройтись по магазинам во время гастролей.

«И потом в таком хорошем настроении уходишь, думаешь: „Ну вот, так классно пообщались“. А утром приезжаешь за ней на работу, а она тебе слету по башке, чтобы не расслаблялась», - рассказала Ольга Коняхина в программе «Звезды сошлись».

Десять лет назад София Ротару обвинила Коняхину в мошенничестве. Певица выяснила, что концертный директор без ее ведома договаривается о выступлениях и присваивает предоплату. София Ротару недосчиталась около 7 млн рублей и обратилась в правоохранительные органы. Коняхину признали виновной в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии. Через три года ей удалось выйти на свободу за примерное поведение.