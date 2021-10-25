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Безрукова выписали из больницы

Елена Прошина
58 минут назад

Переболевшего коронавирусом Сергея Безрукова выписали из больницы. О своем полном выздоровлении актер рассказал на странице в Instagram.

Безрукова выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот и все, дорогие мои хорошие. Все в порядке. Два подряд отрицательных теста на COVID-19. Спасибо врачам. Восстановили. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться, без особых нагрузок. Возвращаюсь домой. Счастливо, удачи и всем здоровья. Берегите себя, своих родных и близких», — сказал в видео Безруков.

О болезни актер сообщил 20 октября, отмечая, что на состоянии его здоровья сказались сильные нагрузки и ослабший в связи с этим иммунитет. Спектакли с его участием перенесли на другие даты. Тогда же Безруков отмечал, что переносит болезнь легко и назвал свое лечение отдыхом.

В четверг, 21 октября, в прокат вышел фильм Игоря Угольникова с участием актера «Учености плоды». Безруков, находящийся в больнице, делился короткими моментами картины и рекомендовал ее к просмотру.

Шоу-бизнес,Игорь Угольников,
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