Безрукова выписали из больницы

«Вот и все, дорогие мои хорошие. Все в порядке. Два подряд отрицательных теста на COVID-19. Спасибо врачам. Восстановили. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться, без особых нагрузок. Возвращаюсь домой. Счастливо, удачи и всем здоровья. Берегите себя, своих родных и близких», — сказал в видео Безруков.