В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.49
Войти в почту

Джигурда предостерег Галустяна от ошибок Зеленского

Елена Прошина
28 минут назад

Актер Никита Джигурда предостерег юмориста Михаила Галустяна от ошибок президента Украины Владимира Зеленского, который сменил сцену на политическую деятельность, пишет "ФАН".

Джигурда предостерег Галустяна от ошибок Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суперталантливый артист. Суперсветлый. Главное, чтобы не лоханулся и не повторил ошибок Зеленского и других, кто идет в политику и вынужден, так сказать, продавать свой талант. Пока что я не видел, чтобы он шел по этому пути», — сказал Джигурда.

Он отметил, что секрет успеха Галустяна "в природном, генетическом ощущении многогранности юмора".

При этом актер убежден, что Галустян может, как и все истинно талантливые комики, драматические роли.

"Он — талант уровня Луи де Фюнеса, Пьера Ришара, Александра Демьяненко, Савелия Крамарова. Это высочайший уровень. Однако, повторюсь, главное, оставаться в этом, так сказать, эгрегоре, где он — один из лучших комиков России», — подчеркнул Джигурда.

Он также пожелал шоумену выйти на мировой уровень в своей профессии и не поддаваться на искушения.

Михаил Галустян - юморист, комедийный актер театра, кино, телевидения и дубляжа, шоумен, певец, сценарист и продюсер. Экс- участник «КВН». Как певец выступает под псевдонимом Super (Сýпер) Жóрик. Галустяну 25 октября исполнилось 42 года.

Шоу-бизнес,Савелий Крамаров,Владимир Зеленский,Пьер Ришар,Александр Демьяненко,Михаил Галустян,Никита Джигурда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители