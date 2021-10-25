Джигурда предостерег Галустяна от ошибок Зеленского

«Суперталантливый артист. Суперсветлый. Главное, чтобы не лоханулся и не повторил ошибок Зеленского и других, кто идет в политику и вынужден, так сказать, продавать свой талант. Пока что я не видел, чтобы он шел по этому пути», — сказал Джигурда.