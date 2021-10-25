Джигурда предостерег Галустяна от ошибок Зеленского

Актер Никита Джигурда предостерег юмориста Михаила Галустяна от ошибок президента Украины Владимира Зеленского, который сменил сцену на политическую деятельность, пишет "ФАН".
«Суперталантливый артист. Суперсветлый. Главное, чтобы не лоханулся и не повторил ошибок Зеленского и других, кто идет в политику и вынужден, так сказать, продавать свой талант. Пока что я не видел, чтобы он шел по этому пути», — сказал Джигурда.
Он отметил, что секрет успеха Галустяна "в природном, генетическом ощущении многогранности юмора".
При этом актер убежден, что Галустян может, как и все истинно талантливые комики, драматические роли.
"Он — талант уровня Луи де Фюнеса, Пьера Ришара, Александра Демьяненко, Савелия Крамарова. Это высочайший уровень. Однако, повторюсь, главное, оставаться в этом, так сказать, эгрегоре, где он — один из лучших комиков России», — подчеркнул Джигурда.
Он также пожелал шоумену выйти на мировой уровень в своей профессии и не поддаваться на искушения.
Михаил Галустян - юморист, комедийный актер театра, кино, телевидения и дубляжа, шоумен, певец, сценарист и продюсер. Экс- участник «КВН». Как певец выступает под псевдонимом Super (Сýпер) Жóрик. Галустяну 25 октября исполнилось 42 года.