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Юлия Меньшова столкнулась с травлей после смерти отца

Eva.ru
58 минут назад

5 июля в столичной клинике скончался Владимир Меньшов: несмотря на усилия врачей, организм не смог справиться с коронавирусом. После смерти артиста многие подписчики осыпают упреками его дочь Юлию Меньшову из-за призыва к вакцинации, ведь Владимир Валентинович не решился на этот шаг.

Меньшова столкнулась с травлей после смерти отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне этого года Владимир Меньшов и Вера Алентова были госпитализированы из-за заражения коронавирусом: супруги лежали в одной клинике. Актриса смогла победить болезнь, а ее супруг скончался 5 июля. Дочь пары Юлия Меньшова посвятила отцу несколько трогательных публикаций.

Сейчас артистка просит подписчиков быть внимательней к своему здоровью и пройти вакцинацию, но за эти слова многие поклонники упрекают Юлию, замечая, что ее отец не захотел делать прививку. Телеведущая призналась, что такие комментарии ее очень ранят, ведь режиссер не был противником вакцинации, но хотел справиться с хроническими недугами, которые были в стадии обострения.

«Я считаю, что те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, — экстремальные. Как цунами или землетрясение. Хватит уже выяснять отношения и решать, кто здесь прав, а кто виноват. Я вообще считаю, что мы стоим на пороге очень серьезной угрозы, угрозы жизни и смерти!» — рассказала Юлия.

После смерти отца актриса сняла фильм, посвященный Владимиру Валентиновичу, и выпустила серию снимков, сделанных незадолго до того, как его не стало. Юлия признавалась, что Вера Алентова тяжело переживает утрату, она не хочет общаться с журналистами и старается не появляться на светских мероприятиях.

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