Больше 200 тысяч: сколько платят телохранителям Киркоров и Пугачева

Зарплаты телохранителей российских знаменитостей уровня Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой достигают 220 тыс. рублей. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на руководителя «звездного» секьюрити-агентства Александра Алиева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, средняя зарплата сотрудников его компании начинается от 120 тыс. рублей. Их оклад может доходить до 200–220 тыс. рублей.

«Бывает так, что клиенты сами дают какие-то бонусы. У нас был случай, когда одному из наших телохранителей один наш клиент оплачивал ресторан на день рождения», - отметил Алиев.

Певец Филипп Киркоров рассказал НТВ о телохранителях, которые обеспечивают безопасность его детей.

«Бойцы невидимого фронта рядом, которые получают за это серьезные деньги, которые дают мне спокойно жить на гастролях», - заявил он.

Телеканал также рассказал, что безопасность наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина обеспечивает Игорь Польшиков: он и телохранитель, и водитель, и «доверенное лицо».

Представители агентства, подбирающего домашний персонал для российских знаменитостей, ранее рассказали «Комсомольской правде» о зарплатах домработниц, нянь и охранников звезд.